MicroBinar
Честность!
Доходность!
Автоматизация!

Полностью автоматическая система MicroBinar!

О Нас

Кто мы?

Группа людей, которая решила перевернуть сетевой бизнес с ног на голову. Нас достали огромные входные пороги и внезапные закрытия сайтов. Мы за честную, продуктивную и долгосрочную работу!

Что мы создали?

Полностью автоматическую систему для людей. После изучения информации лидеры мнений поддержат нас, ведь такой крутой системы еще не было в сети. Все процессы автоматизированы!

Почему мы?

Мы такие-же партнеры как и любой участник, который пройдет регистрацию и примет участие. Мы предоставляем уникальную возможность построить свой бизнес начиная с 1-го рубля!

Наша цель?

Дать возможность каждому пользователю сети зарабатывать в комфортных условиях без риска и страха. Система доведет до результата каждого партнера. Вопрос только во времени и желании!

Наше мнение

Уникальность

Надежность

Автоматизация

Доступно абсолютно каждому

Участие доступно абсолютно каждому совершеннолетнему пользователю сети. Для работы в проекте Вам понадобиться любое устройство с доступом в интернет, кошелек Payeer Wallet для вывода средства и 1 рубль для активации как минимум одного микробинара.

Легко строить команду

Маркетинг-план системы очень простой и сверхприбыльный. Мы не выставляли неподъемные тарифные планы, ведь возможности у людей самые разнообразные. Любой из Ваших партнеров подберет для себя стратегию участия комфортную для него по сложности и финансовому положению.

Отсутствие рисков

Риски полностью отсутствуют. Система не хранит Ваши средства на своем кошельке и не даст Вам это сделать самостоятельно, ведь внутренний баланс отсутствует вовсе. Для активации каждого из микробинаров Вам будет выставляться счет в системе Payeer Wallet, а после закрытия того или иного микробинара система автоматически будет отправлять вознаграждения на Ваш кошелек. Вам даже не нужно входить в личный кабинет и нажимать кнопку!

Статистика MICROBINAR

6347

Партнеров в проекте

142997

Заработали ₽ублей

5

Работаем дней

Наши Преимущества

Минимальный входной порог

Стоимость первого (1-го) микробинара составляет 1 рубль. Доходность 500% или 700% с каждого закрытия.


Автоматизация

Пополнение, вывод средств, реинвест, переход по микробинарам. Всё работает автоматически.


Отсутствие баланса

Для активации нужно оплатить микробинар. Вывод произойдет автоматически при закрытии микробинара.


Перелив структуры

Работает система перелива партнеров. Не обязательно приглашать самому.

Система PAYEER

Мы работаем с одной из самых популярных платежных систем.


Интуитивно понятный кабинет

Очень понятный личный кабинет. У Вас и Ваших партнеров не возникнут проблемы с этим.


Мы не храним Ваши деньги

Нет внутреннего баланса аккаунта. Всё происходит автоматически и моментально.


Оперативная служба поддержки

24/7 наши сотрудники готовы ответить на любой из Ваших вопросов.

Ваши Шаги

Шаг первый

Пройдите очень простую регистрацию. Она займет у Вас менее минуты.

Шаг второй

Изучите интуитивно понятный личный кабинет. Это займет 1-3 минуты.

Шаг третий

Перейдите в пункт "Настройки". Установите кошелек для автоматического вывода средств.

Шаг четвертый

Активируйте от одного микробинара. Кнопка активации находиться в верхней части на каждой странице личного кабинета.

Шаг пятый

Скопируйте свою партнерскую ссылку и дайте ее своему окружению.

Шаг шестой

Получайте деньги (переводы) сразу на свой кошелек при каждом закрытии площадок.

Что Говорят Партнеры

Наш Маркетинг-План






Вопрос-Ответ

В: Куда я попал? Что за MicroBinar?

О: Вы попали на сайт партнерской программы MicroBinar. Полностью автоматическая система для обогащения рядовых пользователей сети интернет.

В: Я могу участвовать без активации микробинара?

О: Нет, не можете. Вся прибыль построена на заполнении микробинаров партнерами.

В: Где пункт пополнения\вывода средств? Где я могу посмотреть свой баланс личного кабинета?

О: Наш проект полностью автоматизирован и не имеет внутреннего баланса. Для активации микробинара нужно оплатить сумму его стоимости нажатием на кнопку в верхней части личного кабинета. Для вывода средств нужно установить адрес своего кошелька в пункте "Настройки". По закрытию того или иного микробинара, вознаграждение АВТОМАТИЧЕСКИ поступит на Ваш кошелек.

В: С какими платежными системами Вы работаете?

О: Мы работаем с одной из самых популярных платежных систем Payeer Wallet.

В: Какие существуют лимиты на ввод\вывод средств?

О: Лимиты ограничены только стоимость и вознаграждением по микробинарам. Минимальная сумма оплаты за одну транзакцию равняется стоимости 1-го микробинара. Максимальная - стоимости 15-го микробинара. Минимальная сумма перевода с нашей стороны составляет 500% от стоимости 1-го микробинара. Максимальная - составляет 700% от стоимости 15-го микробинара.

В: Я могу зарегистрировать несколько аккаунтов? Если да, то могу ли я регистрировать их по своей партнерской ссылке?

О: Вы можете иметь более 1-го аккаунта и регистрировать их по своей партнерской ссылке.

В: Какую минимальную сумму я должен(на) иметь на кошельке для участия в партнерской программе?

О: Вам достаточно иметь сумму стоимости 1-го микробинара, а именно всего 1 рубль.

В: Если я приглашу личных партнеров по своей ссылке, куда они попадут?

О: Если у Вас активирован микробинар, который они активируют, то они заполняют Вашу структуру. В обратном случае они попадут к первому попавшемуся партнеру с незаполненной 1-й линией. Если до реинвеста партнера Вы активируете этот микробинар, то партнер вернется в Вашу структуру и будет всегда попадать только в Ваш микробинар. Это касается всех 15 микробинаров.

В: Где я могу изучить маркетинг-план проекта MicroBinar?

О: Перейдите в пункт "Маркетинг-план" в меню личного кабинета.

В: Я могу активировать все или часть микробинаров сразу?

О: Вы можете активировать любое количество микробинаров в любой момент участия. Микробинары активируются строго по очереди. К примеру, Вы не можете участвовать в 10-м микробинаре не купив 9-й, так-же как не можете участвовать в 9-м микробинаре не купив 8-й.

В: Почему в маркетинг-плане указана одна сумма вознаграждения за закрытие микробинара, а на мой кошелек пришло немного меньше?

О: Мы вычитаем 10% от суммы вознаграждения для оплаты комиссии платежной системы и поддержания сайта.

В: Куда попадают партнеры, спонсор которых не находится в микробинаре, которуй они активируют? Под админский аккаунт?

О: Они попадают на первое свободное место в глобальной структуре. Это и есть системный перелив структуры. Под админа попадают только партнеры, которые не имеют спонсора вовсе. Сам же админский аккаунт имеет спонсора без микробинаров и по правилам системы так-же на реинвесте попадает под первое свободное место и делает дополнительный перелив партнерам проекта. Наша система работает справедливо!

В: Могу ли я сменить кошелек для автоматического вывода средств?

О: Вы можете это сделать в пункте "Настройки" один раз в 24 часа.

В: Когда и как я получаю вознаграждение?

О: После заполнения 3-й линии (8 позиций) в любом из 15-ти микробинаров происходит закрытия. В течение 1-2 минут система находит его и обрабатывает. За это время у Вас закрывается старая позиция и открывается новая позиция в микробинаре где произошло закрытие. Если у Вас не было следующего микробинара, то произойдет автоматическая активация в нем и отправка на Ваш Payeer кошелек суммы вознаграждения согласно маркетинг-плана. Если у Вас был следующий микробинар, то вознаграждение будет больше.

В: Я написал(а) отзыв, но его не опубликовала система!

О: Любой из отзывов изначально отправляется на модерацию и после этого появляется в личном кабинете и на главной странице сайта. Это вынужденная мера для предотвращения флуда, спама, попадания вредоносных ссылок в общий доступ и рекламы сторонних ресурсов.

В: Где я могу узнавать актуальную информацию (новости) по проекту MicroBinar?

О: Что бы не пропустить актуальную информацию Вам следует подписаться на нашу Facebook страницу, Telegram канал и Telegram чат. Ссылку на эти ресурсы Вы можете найти в верхней части личного кабинета или в нижней части главной страницы сайта.

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Проект: MicroBinar
Email: support@microbinar.club
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