О: Если у Вас активирован микробинар, который они активируют, то они заполняют Вашу структуру. В обратном случае они попадут к первому попавшемуся партнеру с незаполненной 1-й линией. Если до реинвеста партнера Вы активируете этот микробинар, то партнер вернется в Вашу структуру и будет всегда попадать только в Ваш микробинар. Это касается всех 15 микробинаров.